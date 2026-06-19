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#Manga

Kase-San & Yamada Tome 4

Hiromi Takashima

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- La série yuri coup de coeur de Taifu de retour plus belle que jamais ! - Entre tranche de vie et romance, un manga feel-good qui a conquis les critiques comme les lecteurs ! Chargée comme d'habitude de l'entretien des fleurs du lycée, Yamada fait un jour la rencontre de la grande et athlétique Kase, de la classe d'à côté. Plus rapide que les garçons, plus charmante que les garçons, Kase est pour Yamada bien plus qu'une fille qu'elle aimerait être : elle est celle avec qui elle aimerait être. Mais elle ignore que son affection n'est pas à sens unique, et que Kase admire le sérieux et la féminité de la pourtant discrète Yamada. Les deux filles se rapprochent l'une de l'autre, et rapidement bourgeonne entre elles un sentiment bien particulier. - Après plus d'une année de lycée ensemble, Kase et Yamada obtiennent leur diplôme et vont à l'université. Un peu plus adultes, un peu plus indépendantes, elles sont désormais prêtes à encore plus de découvertes ensemble !

Par Hiromi Takashima
Chez Taifu Comics

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Auteur

Hiromi Takashima

Editeur

Taifu Comics

Genre

Yuri/homosexualité féminine

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Kase-San & Yamada Tome 4

Hiromi Takashima trad. Guillaume Draelants

Paru le 26/06/2026

174 pages

Taifu Comics

8,35 €

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