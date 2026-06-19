Géométrie CM2

Un cahier ludique et accessible ! Nouvelle édition conforme au programme 2025 ! Un petit cahier dédié à la géométrie et aux grandeurs et mesures comprenant des activités sur le thème de l'espace pour apprendre en s'amusant. Une pédagogie adaptée à l'hétérogénéité des classes, avec des exercices de difficulté progressive. Le cahier propose : - des exercices progressifs pour travailler à son rythme ; - des défis ludiques pour se mettre à l'épreuve ; - une mission spatiale pour réinvestir toutes les notions. Nouveautés 2026 : - Davantage de tracés pour un meilleur équilibre entre la géométrie et les grandeurs. - Deux nouveaux chapitres sur la gestion des données et les probabilités pour s'adapter aux nouveaux programmes. Le + numérique : Version vidéoprojetable offerte aux adoptants (enseignants ayant équipés au moins 50% de leur classe de la version papier) avec les corrigés en couleurs. Le mode d'emploi pour accéder aux ressources numériques : https : //youtu. be/K7ok6sdHMCU ? si=L1ezcsJtxgceC9iL Les auteurs : Loïc Cormenier et Geoffrey Hugues se sont connus sur les bancs de l'IUFM et sont directeurs d'école depuis de nombreuses années. Loïc a un CAPES de mathématiques et enseigne en CM1-CM2 dans une école semi-rurale. Geoffrey, titulaire du CAFIPEMF, a pris des fonctions de directeur d'école d'application après de nombreuses années en CP, CM1 et CM2 et intervient dans la formation des jeunes enseignants.