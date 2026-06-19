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Géométrie CM2

Loïc Cormenier, Geoffrey Hugues

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Un cahier ludique et accessible ! Nouvelle édition conforme au programme 2025 ! Un petit cahier dédié à la géométrie et aux grandeurs et mesures comprenant des activités sur le thème de l'espace pour apprendre en s'amusant. Une pédagogie adaptée à l'hétérogénéité des classes, avec des exercices de difficulté progressive. Le cahier propose : - des exercices progressifs pour travailler à son rythme ; - des défis ludiques pour se mettre à l'épreuve ; - une mission spatiale pour réinvestir toutes les notions. Nouveautés 2026 : - Davantage de tracés pour un meilleur équilibre entre la géométrie et les grandeurs. - Deux nouveaux chapitres sur la gestion des données et les probabilités pour s'adapter aux nouveaux programmes. Le + numérique : Version vidéoprojetable offerte aux adoptants (enseignants ayant équipés au moins 50% de leur classe de la version papier) avec les corrigés en couleurs. Le mode d'emploi pour accéder aux ressources numériques : https : //youtu. be/K7ok6sdHMCU ? si=L1ezcsJtxgceC9iL Les auteurs : Loïc Cormenier et Geoffrey Hugues se sont connus sur les bancs de l'IUFM et sont directeurs d'école depuis de nombreuses années. Loïc a un CAPES de mathématiques et enseigne en CM1-CM2 dans une école semi-rurale. Geoffrey, titulaire du CAFIPEMF, a pris des fonctions de directeur d'école d'application après de nombreuses années en CP, CM1 et CM2 et intervient dans la formation des jeunes enseignants.

Par Loïc Cormenier, Geoffrey Hugues
Chez MDI

|

Auteur

Loïc Cormenier, Geoffrey Hugues

Editeur

MDI

Genre

Mathématiques CM2

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Géométrie CM2

Loïc Cormenier, Geoffrey Hugues

Paru le 19/06/2026

112 pages

MDI

5,95 €

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