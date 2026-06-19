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#Roman francophone

Cui-Cui

Juliet Drouar

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Un premier roman bouleversant, tendre et politique, qui aborde les toxicités familiales. C'est l'histoire d'une jeune ado. Ou tout aussi bien d'UN jeune ado. Qui traverse la grande histoire du droit de vote des mineur·e·s depuis son petit trou de serrure. Iel raconte la vie au collège, les copines, Leïla surtout, proche - border crush. Le pre´au de la re´cre´ation, les salles de cours aux tapisseries de l'Apocalypse, la cafe´te´ria. Sa me`re, habitante de la planète Déni, gentille à claquer. Le père, un beauf ? C'est pire, nettement pire, en fait. Les désirs pullulants, qui grattent. Et, petit a` petit, le lourd secret éveille l'attention de Mme Gise`le, une des profs du collège. Tout, alors, change. "Son style excelle à épouser la langue, le ton et les références des ados". Télérama - TTT "Eloge de la fugue et du collectif face aux toxicités familiales". Marie Claire Juliet Drouar est auteur, thérapeute et chercheur sur les questions de dominations. Il a codirigé La Culture de l'inceste (Points), publié Sortir de l'hétérosexualité (Points) et Trauma, en finir avec nos violences (Stock). Cui-Cui est son premier roman.

Par Juliet Drouar
Chez Points

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Auteur

Juliet Drouar

Editeur

Points

Genre

Littérature française

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Cui-Cui

Juliet Drouar

Paru le 19/06/2026

160 pages

Points

7,20 €

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Scannez le code barre 9791041427314
9791041427314
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