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Tabarly

Yann Queffélec

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Yann Queffélec retrace la vie d'un amoureux des bateaux et d'un compétiteur exceptionnel qui forma toute une génération de skippers. Dans la nuit du 13 juin 1998, Eric Tabarly disparaît en mer d'Irlande, entrant ainsi dans la légende. En quarante ans de victoires avec son bateau fétiche, le Pen Duick, il s'est imposé comme l'un des plus grands marins français du XXe siècle. L'entrelaçant à ses propres passions maritimes, Yann Queffélec retrace la vie d'un amoureux des bateaux et d'un compétiteur exceptionnel qui forma toute une génération de skippers. "Le marin-écrivain rapporte avec chaleur cette exaltation peu commune pour le vent et les vagues". L'Express Né à Paris en 1949, Yann Queffélec est l'auteur de nombreux romans, dont Les Noces barbares, prix Goncourt en 1985. Amoureux de la mer, il a participé à l'écriture de deux ouvrages collectifs chez Points : Tendre est la mer et L'Aventure, le choix d'une vie.

Par Yann Queffélec
Chez Points

|

Auteur

Yann Queffélec

Editeur

Points

Genre

Récits de mer

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Tabarly

Yann Queffélec

Paru le 19/06/2026

256 pages

Points

8,70 €

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Scannez le code barre 9791041417681
9791041417681
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