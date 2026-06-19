Du plus haut des cieux

Pourtant, la petite fille avait prévenu tout le monde, hélas sans être crue : "les dieux vont revenir, surtout les plus terrifiants". Et quand un immense vaisseau spatial s'est immobilisé dans le ciel, elle ne fut pas autrement surprise. Le récit, qui donne son titre à ce recueil, est précédé de cinq nouvelles, avec : des monstres extraterrestres qu'il faudra bien ramener chez eux, une marquise de la Chine ancienne ressuscitée en impératrice féroce, trois êtres maudits condamnés à errer éternellement sur Terre, un chien fantôme et l'incarnation de la pire créature imaginée par Lovecraft.