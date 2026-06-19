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Donner corps

Editions de l'Aube

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Depuis la seconde moitié du xxe siècle, de nombreuses artistes investissent laterre comme un médium sculptural à partentière, troublant les hiérarchies entreart et artisanat. Ce décloisonnementouvre, à partir des années 1970, un champ de recherche autour de laquestion du corps, intimement lié aumatériau organique qu'est l'argile. Cet ouvrage met en lumière la diversitédes productions nées de cette réflexion. Il propose de retracer des filiationset des réinventions qui inscriventdurablement la céramique dans le champde l'art contemporain, où sa malléabilitéet son hybridité en font un terrainfertile pour remettre en question lescatégories existantes et faire émergerde nouvelles formes.

Par Editions de l'Aube
Chez Editions de l’Aube

|

Auteur

Editions de l'Aube

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Histoire de l'art

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Donner corps

Editions de l'Aube

Paru le 19/06/2026

136 pages

Editions de l’Aube

19,80 €

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