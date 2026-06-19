Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

La nonchalance du mal

Alessandro Robecchi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Umberto Serrani est un homme âgé, riche et bercé par les regrets. Sa vie a été consacrée à mettre en sécurité des fortunes suspectes et encombrantes. Lorsqu'il apprend la mort violente de Giulia, une femme qu'il a aimée, il engage Carlo Monterossi et Oscar Falcone pour découvrir la vérité sur ce drame. En parallèle, Ghezzi et Carella, deux agents de police, sont chargés de l'affaire. Les quatre hommes évolueront dans les eaux fétides qui ont englouti Giulia, avec, en bande-son, les airs d'opéra joués par Sonia, sa fille. Une enquête qui nous plonge dans un monde où la jeunesse dorée européenne, un policier corrompu et la pègre milanaise jouent le contrepoint d'une histoire tragique où "? la nonchalance du mal ? ", plus que sa banalité, est le véritable moteur d'un engrenage doux-amer. Alessandro Robecchi journaliste, est l'auteur d'une série de romans policiers publiés en Italie par Sellerio, l'éditeur de Andrea Camilleri.

Par Alessandro Robecchi
Chez Editions de l’Aube

|

Auteur

Alessandro Robecchi

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La nonchalance du mal par Alessandro Robecchi

Commenter ce livre

 

La nonchalance du mal

Alessandro Robecchi trad. Paolo Bellomo, Dit prévost agathe Lauriot, Agathe Lauriot dit Prévost

Paru le 19/06/2026

272 pages

Editions de l’Aube

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782815972925
9782815972925
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.