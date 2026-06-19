Umberto Serrani est un homme âgé, riche et bercé par les regrets. Sa vie a été consacrée à mettre en sécurité des fortunes suspectes et encombrantes. Lorsqu'il apprend la mort violente de Giulia, une femme qu'il a aimée, il engage Carlo Monterossi et Oscar Falcone pour découvrir la vérité sur ce drame. En parallèle, Ghezzi et Carella, deux agents de police, sont chargés de l'affaire. Les quatre hommes évolueront dans les eaux fétides qui ont englouti Giulia, avec, en bande-son, les airs d'opéra joués par Sonia, sa fille. Une enquête qui nous plonge dans un monde où la jeunesse dorée européenne, un policier corrompu et la pègre milanaise jouent le contrepoint d'une histoire tragique où "? la nonchalance du mal ? ", plus que sa banalité, est le véritable moteur d'un engrenage doux-amer. Alessandro Robecchi journaliste, est l'auteur d'une série de romans policiers publiés en Italie par Sellerio, l'éditeur de Andrea Camilleri.