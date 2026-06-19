Phenomenon X - Paranormal Crime Files Tome 1

Des incendies spontanés sans cause apparente. Une momie traînant dans un quartier tranquille. Des tournesols en fleur en plein hiver. Ces événements paranormaux cacheraient-ils une présence criminelle ?? C'est le job de la policière demi-humaine aux oreilles de chat Anan et de son nouveau coéquipier, le féd' aux secrets bien gardés Kanai, d'enquêter sur ces mystères défiant toute logique. L'impossible ne cache peut-être pas des fantômes, mais des choses bien plus dangereuses, et une vérité malmenée par des pouvoirs dépassant l'entendement.