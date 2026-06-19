Entre la dystopie et romance slow burn, Le royaume de demain de Gena Showalter ouvre une saga où une héroïne doit apprendre à survivre, aimer et lire l'avenir avant qu'il ne la dévore. A Terrenôtre, chaque nuit déclenche la Folie : des innocents basculent en prédateurs et la ville se barricade. Arden Roosa, jeune agricultrice sujette aux crises de panique, s'obstine à sauver les récoltes d'un monde né d'une fusion brutale entre Terrenôtre et L'Autre-Terre. Quand un mystérieux livre commence à raconter sa propre vie, elle est contrainte d'intégrer l'Académie royale de Fort Bala, où l'entraînement militarisé se double d'un jeu politique. Approchée par une société secrète et liée malgré elle au Haut Prince Cyrus Dolion, Arden doit apprendre à survivre, discerner le vrai du manipulé et comprendre ce que cache le Rocher, source de la Folie, avant que la ville ne se dévore elle-même. Le royaume de demain de Gena Showalter mêle fantasy, romance slow burn, secret society et tension psychologique, pour les lecteurs de sagas à fort pouvoir d'addiction. "Une romantasy accessible, qui révèle peu à peu une vraie ampleur mythologique, politique et émotionnelle. Le royaume de demain se dévore ! " Jérôme Patalano, éditeur chez Elysande