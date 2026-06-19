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La femme du médecin

Fiona Sussman

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Rien n'avait préparé Stan Andino à ce qu'il allait découvrir. Carmen, sa femme, répand de l'eau de Javel sur la moquette, prisonnière d'un comportement qu'elle ne maîtrise plus. Ce geste déroutant marque le début d'un bouleversement irréversible. Le diagnostic tombe bientôt : une tumeur cérébrale modifie sa personnalité et fragilise l'équilibre déjà précaire de leur famille. Pour tenir, Stan s'appuie sur ses amis de toujours, le médecin Austin Lamb et son épouse Tibbie, liés au couple par une amitié ancienne faite de confiance et de souvenirs partagés. Mais lorsque Tibbie est retrouvée morte au pied des falaises de Browns Bay, la version de l'accident laisse place au doute. Les incohérences s'accumulent, les récits se contredisent, et la suspicion s'installe. La fragilité mentale de Carmen fait vaciller toutes les certitudes : est-elle simple témoin, victime d'une maladie qui brouille la réalité... ou porteuse d'une vérité plus sombre ? A mesure que l'enquête avance, les masques tombent et la frontière entre loyauté et trahison se trouble, tout comme celle entre maladie et manipulation. Lauréate du prix du meilleur roman néo-zélandais de l'année, Fiona Sussman livre un thriller intime et troublant, où le véritable danger ne vient pas de l'extérieur, mais de ce que chacun porte en lui. "Les multiples rebondissements font de ce roman un thriller magistral. On voudrait connaître la vérité, mais on ne veut pas que cela se termine". - Style Magazine "? La plume est magni ? que, le volet médical est fascinant, et les personnages (et leurs défauts) magistralement dépeints. ? " - Booklover "Un excellent thriller qui happe le lecteur dès les premières pages. C'est toutefois la dimension humaine de la plume de Sussman qui marquera les esprits une fois les subtilités de l'intrigue estompées". - The Listener

Par Fiona Sussman
Chez Méra Editions

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Auteur

Fiona Sussman

Editeur

Méra Editions

Genre

Thrillers

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La femme du médecin

Fiona Sussman trad. Maurine Blervaque

Paru le 19/06/2026

380 pages

Méra Editions

9,99 €

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