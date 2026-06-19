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#Roman francophone

Fragments

Elise Giroux

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Pendant des années, Elise Giroux a vécu sans savoir. Les violences subies dans son enfance avaient disparu de sa mémoire, ensevelies sous une amnésie post-traumatique. Puis le corps a parlé. Une maladie est venue fissurer le silence et réveiller, fragment après fragment, une histoire longtemps enfouie. Dans ce récit autobiographique d'une grande force, l'autrice remonte le fil de son passé et redonne voix à la petite fille qu'elle fut. Entre mémoire brisée, secrets familiaux et reconstruction, elle explore le pouvoir des mots pour dire l'indicible. Le corps savait. Fragments est un témoignage bouleversant sur la vérité, le courage de dire et la possibilité, malgré tout, de renaître...

Par Elise Giroux
Chez Hello Editions

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Auteur

Elise Giroux

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

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Fragments

Elise Giroux

Paru le 19/06/2026

288 pages

Hello Editions

19,90 €

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Scannez le code barre 9782386739484
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