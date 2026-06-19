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L'Art de l'élan

Thibault Coupaud

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Il est des vies marquées par le tumulte. Avant mes vingt-six ans, la mienne fut une succession de chutes et de renaissances, d'ombres traversées par des éclats de lumière. J'ai connu l'abandon, la colère, l'amour et ces silences qui brûlent. Chaque épreuve m'a façonné et conduit ici. L'Art de l'élan n'est pas un récit, mais un passage. Celui d'un être qui apprend à transformer la douleur en force, à laisser tomber les illusions pour embrasser une vérité essentielle : nous ne sommes pas faits pour simplement survivre, mais pour incarner pleinement ce que nous sommes. De ce chemin est née une philosophie, l'élantisme, une invitation à écouter ce qui vibre en nous, à traverser nos ténèbres pour révéler notre lumière. Si vous doutez encore, souvenez-vous, au coeur de tout demeure une force intacte, votre élan.

Par Thibault Coupaud
Chez Hello Editions

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Auteur

Thibault Coupaud

Editeur

Hello Editions

Genre

Réussite personnelle

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L'Art de l'élan

Thibault Coupaud

Paru le 19/06/2026

220 pages

Hello Editions

19,90 €

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