Du bourgeon à la fleur est un voyage poétique au coeur de la résilience. A travers des vers tantôt fragiles, tantôt brûlants, Bilama Bihinda raconte l'histoire d'une femme qui traverse les saisons de sa vie : la perte qui fane, l'amour qui éclaire, la douleur qui marque, les violences qui brisent, et enfin, la renaissance qui éclot telle une fleur. Chaque poème est une étape, une mue, une respiration nouvelle. Les mots y sont des racines qui s'ancrent dans la terre de l'expérience et des pétales qui s'ouvrent vers la lumière. Ce recueil est un cri, une caresse et un hommage à toutes celles qui, malgré les ombres, trouvent la force de refleurir et de poursuivre leur propre lumière.