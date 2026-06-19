Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Du Bourgeon à la Fleur

Bilama Bihinda

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Du bourgeon à la fleur est un voyage poétique au coeur de la résilience. A travers des vers tantôt fragiles, tantôt brûlants, Bilama Bihinda raconte l'histoire d'une femme qui traverse les saisons de sa vie : la perte qui fane, l'amour qui éclaire, la douleur qui marque, les violences qui brisent, et enfin, la renaissance qui éclot telle une fleur. Chaque poème est une étape, une mue, une respiration nouvelle. Les mots y sont des racines qui s'ancrent dans la terre de l'expérience et des pétales qui s'ouvrent vers la lumière. Ce recueil est un cri, une caresse et un hommage à toutes celles qui, malgré les ombres, trouvent la force de refleurir et de poursuivre leur propre lumière.

Par Bilama Bihinda
Chez Hello Editions

|

Auteur

Bilama Bihinda

Editeur

Hello Editions

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Du Bourgeon à la Fleur par Bilama Bihinda

Commenter ce livre

 

Du Bourgeon à la Fleur

Bilama Bihinda

Paru le 19/06/2026

136 pages

Hello Editions

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386279386
9782386279386
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.