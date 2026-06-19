World jazz

Partout le jazz a suscité de nouvelles musiques passionnantes et originales, en pollinisant les traditions locales, de façon intuitive et spontanée, ou bien alors de façon planifiée et analytique. Les meilleurs jazzmen et jazzwomen ont souhaité ces échanges, depuis l'introduction des rythmes afro-cubains dans le bebop de Dizzy Gillespie jusqu'à celle de la musique classique indienne dans les productions de Jan Garbarek ou de John McLaughlin. Les musiques traditionnelles du monde ont grandement participé à maintenir le jazz en vie. Il se conjugue aujourd'hui avec l'art choral arménien multiséculaire, les musiques fourmillantes de la forêt amazonienne ou les comptines du Grand Nord. Le lecteur trouvera ici des références de ce jazz, trempé dans les eaux d'autres fleuves, parfois loin du Mississippi.