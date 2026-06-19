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Sexe & Musique

Rosario Ligammari

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Sexe et musique sont liés. A l'origine, en argot afro-américain, " rock'n'roll " renvoie à la danse et au sexe. La révolution sexuelle ne se fait pas sans le rock. C'est à travers les musiques populaires que la parole autour de la sexualité se libère, comme quand dans le punk et dans le rap, les femmes revendiquent leur droit au plaisir et lorsque le glam, le disco et la house prônent explicitement la diversité sexuelle. Des artistes les plus subversifs jusqu'aux clips les plus provocants, en passant par les morceaux les plus chauds, les danses suggestives, les pochettes érotiques ou les bandes originales de films, cet ouvrage raconte la musique à travers le prisme du sexe, dans ses perspectives festives et jouissives, mais aussi en tant que pulsation sociétale transgressive ou, au contraire, ultra-conformiste.

Par Rosario Ligammari
Chez Le mot et le reste

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Auteur

Rosario Ligammari

Editeur

Le mot et le reste

Genre

Histoire de la musique

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Sexe & Musique

Rosario Ligammari

Paru le 19/06/2026

384 pages

Le mot et le reste

31,00 €

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Scannez le code barre 9782384318735
9782384318735
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