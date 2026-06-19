L'agenda de ma vie bien organisée septembre 2026-décembre 2027 16 mois grand format

Bien s'organiser dans la bonne humeur, c'est désormais possible grâce à l'agenda de ma vie bien organisée 2026-2027 ! Retrouvez le sublime agenda illustré par Mademoiselle Yo, avec une grande double-page par semaine pour noter vos rendez-vous et activités, mais aussi des idées de petits bonheurs à s'accorder, vos mini-bucket lists, vos envies, des défis à se lancer... Et à la fin de votre agenda, découvrez plein de pages bonus pour noter : - Les dîners à organiser - Les jolies choses de l'année - Les anniversaires à tester - Les restaurants à tester - Le budget vacances Bonus : 4 pages de stickers Agenda millésimé sur 16 mois, de septembre 2026 à décembre 2027