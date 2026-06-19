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Dans leur cage Tome 2

Rihara

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Après avoir retrouvé son ami d'enfance Hayato, Nagisa a ses premières chaleurs. Alors que le sexe entre eux n'est censé être qu'à des fins de recherche, Hayato fait en sorte que Nagisa ne soit pas fécondé. Confus, Nagisa ne comprend pas les véritables intentions d'Hayato, surtout qu'il ressent un profond désir pour lui, même sans les chaleurs... Dans le même temps, Hayato découvre le lourd secret du laboratoire...! Entre sexe et passion, découvrez la quintessence de l'amour dans ce deuxième et dernier tome !

Par Rihara
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Rihara

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Dans leur cage Tome 2

Rihara

Paru le 19/06/2026

180 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9782382765906
9782382765906
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