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#Roman francophone

L'Etendard

Alexander Lernet-Holenia

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Menis, qui devient un peu malgré lui porte-étendard de l'armée autrichienne, est le héros d'une intrigue romanesque où se mêlent coups de foudre à l'opéra, rendez-vous secrets, chevauchées nocturnes, portes dérobées, fuites dans les souterrains d'un château assiégé, etc. Avec, en toile de fond, les derniers jours de la monarchie habsbourgeoise. "Etrange oeuvre que celle de ce pur Viennois, né en 1897, mort en 1976, auteur prolifique et polygraphe. [... ] Elégant auteur de cape et d'épée, il a choisi d'être un romancier populaire... Aristocrate, issu d'une famille de noblesse militaire autrichienne, fasciné par l'armée, mais né trop tard pour connaître Vienne dans sa gloire, il ne va cesser de hisser l'étendard où l'aigle brodé brille et étend ses serres sur des royaumes qui n'existent plus. Formidable raconteur d'histoires, il a le don de créer des situations imagées et ambiguës et d'éblouir par l'imagination délirante et désespérée qui est la marque de ce monarchiste hanté par la chute des rois". (Nicole Zand, Le Monde)

Par Alexander Lernet-Holenia
Chez Belles Lettres

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Auteur

Alexander Lernet-Holenia

Editeur

Belles Lettres

Genre

Littérature Allemande

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L'Etendard

Alexander Lernet-Holenia trad. Jean-Jacques Pollet

Paru le 19/06/2026

256 pages

Belles Lettres

15,90 €

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