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Journal de Voyage

Frank Lestringant, Montaigne

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De septembre 1580 à novembre 1581, Montaigne voyage à cheval en France et hors de France, en Lorraine, Alsace, Allemagne, Suisse, Autriche et Italie. Le terme de ce voyage est Rome, où l'auteur séjourne plus de cinq mois, y passant la saison froide, puis y faisant ses Pâques, à l'hiver et au printemps 1581, avant de déposer un ex-voto à Lorette, non loin de la côte adriatique. La religion n'est certes pas la seule motivation du voyageur. Son voyage, jusqu'en ses détours, poursuit des fins thérapeutiques. Montaigne souffre cruellement de la maladie de la pierre et entend prendre les eaux partout où il se trouve, en particulier aux Bains de Lucques, où il passe tout l'été 1581. C'est là qu'il apprend son élection à la mairie de Bordeaux. Mais au lieu de se hâter de rentrer en France, il emprunte les plus longs détours et ne néglige aucun des bains qui se trouve sur son passage, non plus que les curiosités historiques, horticoles ou monumentales qui se présentent à ses yeux. Ce livre retrace l'itinéraire à cheval de Montaigne à travers l'Europe du centre et du sud. Ce parcours est commenté de place en place, ouvrant la voie à des galopades latérales et souvent insolites sur les traces d'Hannibal sur son éléphant ou du Tasse enfermé à l'hôpital de Ferrare, à moins qu'il ne s'agisse de faire halte, pour s'entretenir ici et là, en Suisse et en Italie, avec les théologiens, pasteurs et jésuites, ou de dialoguer familièrement avec les courtisanes rencontrées de ville en ville. Cette traversée de toute une partie de l'Europe "à sauts et à gambades" est accompagnée du texte intégral du Journal de voyage de Montaigne, établi naguère par Charles Dédéyan, et pourvu à présent d'une annotation ample, vivante et renouvelée.

Par Frank Lestringant, Montaigne
Chez Belles Lettres

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Auteur

Frank Lestringant, Montaigne

Editeur

Belles Lettres

Genre

Récits de voyage

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Journal de Voyage

Frank Lestringant, Montaigne

Paru le 19/06/2026

544 pages

Belles Lettres

25,90 €

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