Bienvenue au collège

Un magnifique livre-cadeau avec jaspage ! Les triplés entrent en 6e au pensionnat de Castelroc. Plus de parents, à eux la liberté, la vie de grand, les nouveaux amis, les profs et tout ce qui fait de l'entrée au collège une grande aventure ! Entre les éclats de rire et les gros chagrins, les bêtises, les espoirs et les doutes, Nina l'espiègle, Lucille la timide et Clément le mystérieux sauront-ils rester soudés face à cette grande aventure ? Quelle drôle de fratrie que celle de la famille Mouche !