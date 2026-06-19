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#Roman jeunesse

Bienvenue au collège

Nathalie Somers

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Un magnifique livre-cadeau avec jaspage ! Les triplés entrent en 6e au pensionnat de Castelroc. Plus de parents, à eux la liberté, la vie de grand, les nouveaux amis, les profs et tout ce qui fait de l'entrée au collège une grande aventure ! Entre les éclats de rire et les gros chagrins, les bêtises, les espoirs et les doutes, Nina l'espiègle, Lucille la timide et Clément le mystérieux sauront-ils rester soudés face à cette grande aventure ? Quelle drôle de fratrie que celle de la famille Mouche !

Par Nathalie Somers
Chez Fleurus

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Auteur

Nathalie Somers

Editeur

Fleurus

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Bienvenue au collège

Nathalie Somers

Paru le 19/06/2026

256 pages

Fleurus

15,95 €

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Scannez le code barre 9782215203834
9782215203834
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