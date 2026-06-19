Guide des séances + Ressources MS/GS est un outil conforme au programme 2025. Il permet de mettre en oeuvre un enseignement structuré autour du jeu, de la manipulation et de la verbalisation, de façon explicite, pragmatique et motivante ! Une programmation annuelle complète , détaillée par période et par semaine, qui articule les deux niveaux. Une organisation pragmatique adaptée au double niveau : chaque jour, des rituels et de la résolution de problèmes avec les variantes MS et GS ; chaque semaine, des ateliers tournants guidés et autonomes pour permettre aux élèves de faire des mathématiques de façon différenciée, selon leur niveau ; des conseils d'organisation spécifiques au double niveau. Espace numérique inclus donnant accès à : le guide des séances feuilletable, les cahiers MS et GS, les grilles d'évaluation personnalisables, toutes les ressources téléchargeables