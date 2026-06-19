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MHM MS-GS

Laurence Le Corf, Nicolas Pinel, Claire Sompayrac

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Guide des séances + Ressources MS/GS est un outil conforme au programme 2025. Il permet de mettre en oeuvre un enseignement structuré autour du jeu, de la manipulation et de la verbalisation, de façon explicite, pragmatique et motivante ! Une programmation annuelle complète , détaillée par période et par semaine, qui articule les deux niveaux. Une organisation pragmatique adaptée au double niveau : chaque jour, des rituels et de la résolution de problèmes avec les variantes MS et GS ; chaque semaine, des ateliers tournants guidés et autonomes pour permettre aux élèves de faire des mathématiques de façon différenciée, selon leur niveau ; des conseils d'organisation spécifiques au double niveau. Espace numérique inclus donnant accès à : le guide des séances feuilletable, les cahiers MS et GS, les grilles d'évaluation personnalisables, toutes les ressources téléchargeables

Par Laurence Le Corf, Nicolas Pinel, Claire Sompayrac
Chez Nathan

|

Auteur

Laurence Le Corf, Nicolas Pinel, Claire Sompayrac

Editeur

Nathan

Genre

Maternelle

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MHM MS-GS

Laurence Le Corf, Nicolas Pinel, Claire Sompayrac

Paru le 19/06/2026

400 pages

Nathan

59,00 €

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