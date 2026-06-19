Par l'auteur de Kukum. Un roman choc mais touchant sur une réalité méconnue du peuple et du territoire inuit. Dans les années 1960, un jeune couple inuit, accompagné de ses chiens, parcourt un territoire encore sauvage. Leur quotidien est fait de chasse, de pêche, de dangers et de moments de plénitude. Pendant ce temps, plus au sud, les autorités obligent la population à se sédentariser. Quelques décennies plus tard, Eve, une jeune avocate montréalaise, est chargée de défendre un vieil Inuk accusé d'avoir assassiné d'anciens policiers, autrefois en poste dans le Grand Nord. Son enquête la mènera plus loin que tout ce qu'elle avait imaginé. Ecrivain et journaliste à Montréal, Michel Jean est issu de la communauté innue de Mashteuiatsh. Nommé chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2025, il est notamment l'auteur de Kukum, roman vendu à plus de 300 000 exemplaires au Québec, traduit en plusieurs langues et couronné des prix littéraires France-Québec, Vleel, Nature nomade et du Prix du meilleur roman des lecteurs de Points 2023.