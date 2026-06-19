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#Roman francophone

Obscure et céleste

Marco Malvaldi

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L'enquête savoureuse d'un Galilée formidablement incarné dans un couvent du XVIIe siècle. 1631. Alors que l'Europe est déchirée par la guerre, la peste fait rage à Florence en dépit des prières et des processions. Croyant pouvoir apaiser le courroux de Dieu, le grand-duc de Toscane charge le chanoine Cini de s'assurer que le couvent de San Matteo d'Arcetri n'abrite pas, comme on le murmure, des rencontres galantes. L'homme y retrouve Galilée, son ancien maître, installé depuis peu dans les environs pour se rapprocher de ses deux filles, cloîtrées dans ce monastère. L'aînée met au propre le Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, dont la parution prochaine suscite une grande nervosité dans les milieux ecclésiastiques. C'est alors qu'on découvre le corps sans vie d'une jeune moniale au pied du beffroi renfermant la lunette astronomique que Galilée a offerte au couvent. Suicide ou meurtre ? Dans une atmosphère de tension extrême, le maître et son ancien élève s'emploient à résoudre ce mystère. Une intrigue criminelle menée tambour battant, qui met en scène un Galilée fort malicieux dans un XVII ? siècle marqué par les enjeux de pouvoir, les rivalités entre les différents ordres religieux et une Inquisition toujours menaçante. Marco Malvaldi est né à Pise en 1974. Il est l'auteur d'une série policière (La Briscola à cinq et Un tour de passe-passe), de romans policiers historiques et de livres de vulgarisation scientifique. Le Cheval des Sforza est un immense best-seller en Italie. Traduit de l'italien par Nathalie Bauer

Par Marco Malvaldi
Chez Points

|

Auteur

Marco Malvaldi

Editeur

Points

Genre

XVIIe siècle

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Obscure et céleste

Marco Malvaldi

Paru le 19/06/2026

360 pages

Points

8,95 €

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Scannez le code barre 9791041428038
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