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#Roman francophone

Le Fantôme de l'Opéra

Gaston Leroux

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Un roman à la lisière du policier et du fantastique dont la portée continue de marquer l'imaginaire de générations de lecteurs. Une étrange rumeur secoue l'Opéra Garnier : un fantôme hanterait les lieux, causant des morts surnaturelles sur son passage. Christine Daaé, une jeune cantatrice, est appelée la nuit par une voix spectrale, qui l'aide à parfaire son art. Lorsqu'elle s'éprend du vicomte de Chagny, le mystérieux fantôme, fou de jalousie, cherche à se venger... "Depuis quelques mois, il n'était question à l'Opéra que de ce fantôme en habit noir qui se promenait comme une ombre du haut en bas du bâtiment". Gaston Leroux (1868-1927) se fait connaître lorsqu'il publie, en 1907, Le Mystère de la chambre jaune, un roman à énigme. Son héros, Rouletabille, reviendra dans de nombreux autres opus. Avec Le Fantôme de l'Opéra, Leroux signe un livre à la lisière du policier et du fantastique, qui marquera l'imaginaire de générations de lecteurs.

Par Gaston Leroux
Chez Points

|

Auteur

Gaston Leroux

Editeur

Points

Genre

Littérature française

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Le Fantôme de l'Opéra

Gaston Leroux

Paru le 19/06/2026

392 pages

Points

8,95 €

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