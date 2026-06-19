Crépuscule

Un couple parfait. Une arrivée. Une vie qui vacille. Dans leur loft new-yorkais baigné de lumière, Rebecca et Peter Harris affichent une réussite sans ombre : vingt ans d'amour, une profonde complicité, deux carrières brillantes - elle est éditrice, lui galeriste. Mais tout vacille le jour où Mizzy, le frère cadet de Rebecca, débarque sans prévenir. Fuyant les attentes familiales, le jeune homme au charme désarmant s'installe chez eux, s'abandonne à divers excès et fait naître chez Peter un trouble inattendu. En quelques jours, sa liberté insolente fissure le vernis d'une vie trop parfaite... et révèle ce que chacun s'efforçait de taire. "Michael Cunningham signe un livre saisissant sur le couple, le désir, la vieillesse, l'art". L'EXPRESS Né en 1952, Michael Cunningham est un romancier et scénariste américain. D'abord connu pour ses textes dans le New Yorker, il connaît la consécration grâce à son roman La Maison du bout du monde. Chef-d'oeuvre unanimement salué, Les Heures, prix Pulitzer 1999, a été adapté au cinéma par Stephen Daldry avec Meryl Streep, Nicole Kidman et Julianne Moore. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne Damour