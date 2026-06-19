A la tête d'une importante expédition à visée naturaliste, Jean-Louis Etienne aborde un atoll sauvage et inhabité. Réaliser un inventaire des espèces vivantes de l'atoll de Clipperton, tel est le pari fou de Jean-Louis Etienne. Entouré d'une forteresse corallienne qui le rend inaccessible, ce minuscule îlot perdu au milieu de l'océan Pacifique a toujours résisté à l'implantation de l'homme. Avec seulement 2 km de superficie, il abrite pourtant une faune abondante, parmi la mieux préservée au monde. De décembre 2004 à avril 2005, plus de quarante spécialistes dressent l'inventaire de cette biodiversité unique. "C'est pendant une course avec Eric Tabarly que Jean-Louis Etienne a découvert l'existence de l'îlot de Clipperton. Près d'un quart de siècle plus tard, il y est retourné. Un rêve de Robinson". L'Express Jean-Louis Etienne met ses compétences de médecin au service d'un rêve : explorer le monde. En 1986, il est le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire. Infatigable défenseur de la planète, il poursuit ses expéditions à vocation scientifique et pédagogique. Il est l'auteur d'une quinzaine de livres.