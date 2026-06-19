La robe de soirée

Des années 1920 à aujourd'hui, Megan Hess, illustratrice de mode de renommée internationale, nous présente dans ce livre bijou, sa sélection de robes de soirée. Lanvin, Chloé, Christian Dior, Alexander McQueen, Giorgio Armani ... , ce recueil de crayonnés très inspirés, vous offre une place au premier rang des défilés les plus en vue. Laissez-vous porter par une farandole de robes belles, élégantes et raffinées qui subliment autant le corps des femmes qu'elle épouse leur personnalité.