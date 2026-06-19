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#Beaux livres

La robe de soirée

Megan Hess

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Des années 1920 à aujourd'hui, Megan Hess, illustratrice de mode de renommée internationale, nous présente dans ce livre bijou, sa sélection de robes de soirée. Lanvin, Chloé, Christian Dior, Alexander McQueen, Giorgio Armani ... , ce recueil de crayonnés très inspirés, vous offre une place au premier rang des défilés les plus en vue. Laissez-vous porter par une farandole de robes belles, élégantes et raffinées qui subliment autant le corps des femmes qu'elle épouse leur personnalité.

Par Megan Hess
Chez Editions de l'Imprévu

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Auteur

Megan Hess

Editeur

Editions de l'Imprévu

Genre

Mode

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La robe de soirée

Megan Hess

Paru le 19/06/2026

144 pages

Editions de l'Imprévu

13,95 €

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Scannez le code barre 9791029511325
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