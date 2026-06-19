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Repenser la psyché

Gerassimos Stephanatos

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Ce livre est la mise en forme d'un projet, décliné tout au long du séminaire que l'auteur dirigea à Athènes : penser la psyché à partir du dialogue entre les travaux de Piera Aulagnier et de Cornelius Castoriadis. Avec l'exigence d'aborder en psychanalyste l'articulation des processus psychiques et des processus sociaux, il s'agit de poser un cadre ontologique et métapsychologique pour repenser la psychanalyse à partir de la philosophie de l'imaginaire et de la création de Castoriadis et de la métapsychologie de la représentation et de la constitution du Je d'Aulagnier. Le travail créateur de construction de soi-même, de l'objet et de la réalité, défini comme poïésis de soi, prend en compte l'action de Thanatos et la fonction de la haine dans ses aspects destructeurs et constructeurs, en suivant le chemin du Kulturarbeit tracé par Freud et exploré à son tour par Nathalie Zaltzman dont la pensée est une autre source d'inspiration de l'auteur. Cette contribution théorique à la psychanalyse contemporaine trouve son développement clinique dans la seconde partie du livre, consacrée à l'adolescence et au traitement des conduites ordaliques, des attaques cruelles du corps et de la psyché qui lui sont spécifiques : une clinique de survie, lorsque se détruire pour survivre constitue un des destins possibles de l'adolescence, adossé au malaise contemporain dans la culture et à la perte de sens singulier et collectif.

Par Gerassimos Stephanatos
Chez Ithaque (Editions d')

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Auteur

Gerassimos Stephanatos

Editeur

Ithaque (Editions d')

Genre

Essais

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Repenser la psyché

Gerassimos Stephanatos

Paru le 19/06/2026

152 pages

Ithaque (Editions d')

22,00 €

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