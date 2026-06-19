Amélie a été formée très tôt pour devenir une tueuse de démons impitoyable. Elle a passé toute sa vie à traquer ces engeances du mal. Rien ni personne ne peut ébranler ses convictions ; son acharnement pour débarrasser l'humanité de ces êtres est tenace. Pourtant, lorsque la mort de sa cousine Courtney survient, entourée d'étranges circonstances, son univers bascule... Une série d'événements se déclenche, ébranlant jusqu'à ses moindres certitudes. Le passé se confond avec le présent dans une ronde cruelle. Elle découvre alors avec horreur que son compagnon de jadis a vendu son âme aux ténèbres afin d'exercer une vengeance digne de sa nouvelle condition de damné. Pour Amélie, c'est la fin ! Comment parvenir à tuer le seul homme qu'elle ait jamais aimé ? Plongez dans le troisième tome de Les Gardiens des portes, où la mythologie romaine rencontre la fantasy urbaine dans une course contre la mort haletante et sensuelle.