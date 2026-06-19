Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Amélie

Sonia Alain

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Amélie a été formée très tôt pour devenir une tueuse de démons impitoyable. Elle a passé toute sa vie à traquer ces engeances du mal. Rien ni personne ne peut ébranler ses convictions ; son acharnement pour débarrasser l'humanité de ces êtres est tenace. Pourtant, lorsque la mort de sa cousine Courtney survient, entourée d'étranges circonstances, son univers bascule... Une série d'événements se déclenche, ébranlant jusqu'à ses moindres certitudes. Le passé se confond avec le présent dans une ronde cruelle. Elle découvre alors avec horreur que son compagnon de jadis a vendu son âme aux ténèbres afin d'exercer une vengeance digne de sa nouvelle condition de damné. Pour Amélie, c'est la fin ! Comment parvenir à tuer le seul homme qu'elle ait jamais aimé ? Plongez dans le troisième tome de Les Gardiens des portes, où la mythologie romaine rencontre la fantasy urbaine dans une course contre la mort haletante et sensuelle.

Par Sonia Alain
Chez Les éditions du 38

|

Auteur

Sonia Alain

Editeur

Les éditions du 38

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Amélie par Sonia Alain

Commenter ce livre

 

Amélie

Sonia Alain

Paru le 19/06/2026

300 pages

Les éditions du 38

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384832804
9782384832804
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.