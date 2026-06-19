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My Beautiful Boy Tome 5

Megumi Kitano, Yuu Nagira

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Hira dit que je suis celui qu'il aime le plus au monde, mais notre définition du mot " aimer " est-elle vraiment la même...? C'est après avoir proposé sa maison comme lieu de répétition, que la cohabitation entre Hira et Kiyoi débute. Si Hira répond aux moindres besoins de Kiyoi avec dévotion, être sous le même toit ne suffit pas à les rapprocher sur le plan émotionnel. Pour couronner le tout, lorsque Kiyoi se décide enfin à lui dévoiler ses sentiments, Hira lui répond qu'être en couple avec lui est absurde ? ! " Je ne suis pas un dieu. Quand je suis amoureux, je veux pouvoir toucher la personne que j'aime et être touché en retour. Comme un mec normal. " Cette relation qui jusque-là n'était qu'un cumul d'occasions manquées se transformera-t-elle grâce à une nuit d'amour ? !

Par Megumi Kitano, Yuu Nagira
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Megumi Kitano, Yuu Nagira

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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My Beautiful Boy Tome 5

Megumi Kitano, Yuu Nagira

Paru le 19/06/2026

180 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

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