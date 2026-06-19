Journal d'un premier amour

Tu m'as appris à ressentir ton amour... Shôya est un lycéen qui n'est jamais tombé amoureux. Il tombe un jour sur un journal en ligne, tenu par un lycéen amoureux d'un autre garçon. Une des photos lui fait réaliser qu'il en connaît l'auteur : Tsubame, un camarade de classe solitaire. Shôya conclut que Tsubame est amoureux de son ami Ryû, et décide de jouer les entremetteurs. Mais ses sentiments vont peut-être en décider autrement... La première histoire, toute douce et sensible, d'Amekiri !