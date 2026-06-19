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Dans leur cage Tome 1

Rihara

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Dans un futur proche, la recherche sur la grossesse masculine progresse afin d'enrayer la baisse de la natalité. Bien que Nagisa Fuyumi ne souhaite pas du tout porter des enfants, il a été contraint de vivre dans le centre de recherches en tant que cobaye mais depuis cinq ans, il n'a pas eu une seule période de chaleurs. Pourtant un jour, il retrouve Hayato Hinosaki, son ami d'enfance avec qui il avait perdu tout contact, qui est à présent devenu chercheur ! Pour le bien de la recherche, Nagisa va devoir coucher avec Hayato ! Drame, immoralité et érotisme au rendez-vous dans cette série !

Par Rihara
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Rihara

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Dans leur cage Tome 1

Rihara

Paru le 19/06/2026

180 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

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