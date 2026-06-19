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#Essais

Contrats d'âme

Marie Pauze

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Contrats d'âme, liens karmiques, engagements anciens ou expériences demandant à être reconnues et libérées... Certaines relations marquent profondément une vie. Elles laissent des souvenirs, des émotions et parfois des questions qui restent longtemps sans réponse. Lorsque l'on traverse une relation intense ou difficile, il est naturel de chercher à comprendre ce qui s'est joué, pourquoi cette relation a été si importante et pourquoi elle a parfois laissé une empreinte aussi forte. Le concept de contrat d'âme permet d'apporter un éclairage sur ces expériences. A travers cet ouvrage de Marie Pauze, il devient possible de comprendre les dynamiques invisibles qui peuvent exister entre deux personnes. L'autrice explore ici les contrats d'âme, en souligne les subtilités et, en fin de livre, propose une série d'étapes à compléter pour devenir acteur ou actrice dans la compréhension de nos propres relations et contrats.

Par Marie Pauze
Chez Secret d'étoiles

|

Auteur

Marie Pauze

Editeur

Secret d'étoiles

Genre

Magie

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Contrats d'âme

Marie Pauze

Paru le 19/06/2026

160 pages

Secret d'étoiles

14,95 €

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Scannez le code barre 9782382403655
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