I'm Not In love

- Le retour du trait sensuel et expressif de Zeniko Sumiya qu'on a adoré dans Tu me coupes le souffle ! - Une romance tendre et douce autour de l'amitié et de la limite floue des sentiments ! - Un récit sur la peur d'aimer et du changement, soft et à destination de tous les fans de romance school life. Keiichi est ami avec le très populaire Souta depuis l'enfance. Au lycée, ils traînent souvent ensemble et sont assez proches pour parler de tout. Mais un jour, Keiichi déclare sa flamme à Souta qui le rejette... Ainsi, Keiichi va tenter de se convaincre qu'il ne ressent pas d'amour pour son ami. Cependant, Sakuraba, de un an plus jeune, remarque son drôle de comportement...