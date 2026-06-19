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I'm Not In love

Zeniko Sumiya

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- Le retour du trait sensuel et expressif de Zeniko Sumiya qu'on a adoré dans Tu me coupes le souffle ! - Une romance tendre et douce autour de l'amitié et de la limite floue des sentiments ! - Un récit sur la peur d'aimer et du changement, soft et à destination de tous les fans de romance school life. Keiichi est ami avec le très populaire Souta depuis l'enfance. Au lycée, ils traînent souvent ensemble et sont assez proches pour parler de tout. Mais un jour, Keiichi déclare sa flamme à Souta qui le rejette... Ainsi, Keiichi va tenter de se convaincre qu'il ne ressent pas d'amour pour son ami. Cependant, Sakuraba, de un an plus jeune, remarque son drôle de comportement...

Par Zeniko Sumiya
Chez Taifu Comics

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Auteur

Zeniko Sumiya

Editeur

Taifu Comics

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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I'm Not In love

Zeniko Sumiya

Paru le 10/07/2026

186 pages

Taifu Comics

9,35 €

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