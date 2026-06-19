Français CE1

Le cahier 1 Codéo pour le CE1, édition 2026 ! Deux petits cahiers tout en couleurs (17 x 22 cm) accompagnent le manuel de lecture CE1 : - Le cahier 1 couvre les périodes 1 et 2, - Le cahier 2 couvre les périodes 3, 4 et 5. Le cahier 1 contient : - Des exercices de code sur les graphèmes des périodes 1 et 2 et sur les confusions visuelles et auditives, - Des exercices de compréhension en lien avec les textes du manuel : enrichis d'un diaporama à vidéoprojeter, ces exercices développent les stratégies de compréhension des élèves (se repérer dans la chaine anaphorique, élucider le sens des mots et des expressions inconnues, comprendre le déroulement d'un récit, comprendre ce qui est implicite dans un texte, chercher et sélectionner des informations précises dans un texte), - Des exercices de production d'écrits guidés et progressifs, - Des révisions et des jeux en fin de période. Les autrices : Caroline Delbois et Lucie Grillet sont enseignantes dans l'académie de Créteil. Habituées aux classes multiniveaux en cycles 1 et 2, elles mettent en place une pédagogie progressive sur les deux cycles, fondée sur un travail en ateliers, afin de proposer à chaque élève un enseignement adapté à ses réussites ou ses difficultés.