L'expérience douloureuse et les langages du corps

Les douleurs chroniques de cause inconnue et les fibromyalgies constituent l'un des problèmes de santé les plus fréquents dans les cabinets médicaux. Nous constatons que le symptôme de la douleur se présente sans être clairement classé ; ou s'il l'est, comme dans le cas de la fibromyalgie ou du syndrome de fatigue chronique, il n'existe pas de directives thérapeutiques standardisées. Dans ces cas, l'expérience douloureuse convoque automatiquement la relation entre le mental et le corporel, nous obligeant à orienter la clinique à partir du récit du patient, territoire propre à la pratique de la psychanalyse. Le livre soutient la thèse selon laquelle une clinique d'orientation psychanalytique est possible pour traiter les symptômes du corps douloureux, juste à la frontière où le discours de la science rencontre une limite. Cette clinique est démontrée par la présentation de nombreux cas qui ont été traités avec les outils de la psychanalyse. Elle propose une alliance résolue avec le champ de la médecine pour aborder l'un des problèmes de santé contemporains les plus pertinents.