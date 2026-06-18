Toujours avec moi

La collection qui aide les tout-petits (et leurs parents) à vivre sereinement leurs premières séparations. La collection qui aide les tout-petits à vivre sereinement leurs premières séparations, grâce à une histoire tendre et un petit objet symbolique tout-doux détachable, à emporter avec soi. Ma première journée d'école : Premier cartable, première maitresse, premiers copains, et surtout... première séparation ! Dans cette histoire, notre petit héros apprivoise ce moment-clé qui mélange excitation et appréhension.