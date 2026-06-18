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#Roman francophone

Aux aguets

John Galsworthy

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" Parler de sagas sans citer les Forsyte est impensable ! " Le Figaro Intrigues dans la haute bourgeoisie anglaise sur trois générations Près de dix ans ont passé depuis la mort du vieux Jolyon Forsyte, le fondateur de la dynastie. La relève est assurée : Soames, son fils, a fait de sa charge d'avoué l'une des premières de Londres. La fortune familiale paraît inébranlable. Mais Irène, sa femme, s'est réfugiée à Paris avec son amant Jolyon. Pour garder la jeune Française dont il s'est épris, Soames va traîner Irène devant les tribunaux pour obtenir le divorce... Ce conflit de conventions et de passions forme la trame du deuxième tome de la sage culte des Forsyte , dans une Angleterre au crépuscule de l'ère victorienne et à la veille d'une guerre mondiale. " Rien n'est vrai et pourtant tout est réalité, tous les personnages sont pris sur le vif, ils déploient leurs doutes et leurs certitudes et, à près d'un siècle de distance, le lecteur d'aujourd'hui peut encore s'y reconnaître, souffrir, hésiter, s'étonner, rire sans que le temps qui passe n'y fasse rien. C'est ce qui s'appelle un chef-d'oeuvre, mais c'est ce que devrait être toute littérature : un travail d'imagination qui broie le réel pour le rendre universel et intemporel. " (Abnousse Shalmani)

Par John Galsworthy
Chez Archipoche Editions

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Auteur

John Galsworthy

Editeur

Archipoche Editions

Genre

XIXe siècle

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Aux aguets

John Galsworthy trad. René Pruvost

Paru le 18/06/2026

408 pages

Archipoche Editions

10,00 €

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