Ma petite méthode de graphisme MS/GS

Une méthode complète pour accompagner l'enfant dans ses premiers pas en écriture Ma petite méthode de graphisme permet d'apprendre pas à pas le tracé des signes graphiques et de s'entraîner à l'écriture des lettres bâtons et des chiffres. Grâce aux rabats transparents et au feutre effaçable, l'enfant efface et réessaie autant de fois qu'il en a besoin avant d'écrire au propre. L'ouvrage est composé de 4 parties progressives, chacune dédiée à un type de signe graphique (lignes horizontale et verticale ; ligne oblique ; ligne courbe ; rond). Chaque partie comporte : - Le tracé du signe graphique expliqué et décomposé - Des activités ludiques et variées pour apprendre à maîtriser son geste - Des dessins à compléter ou à tracer pas à pas pour réinvestir les savoirs et développer l'imagination - Des exercices d'entraînement à l'écriture des lettres et des chiffres utilisant ce signe graphique Avec aussi : - Des autocollants - Un mémo des tracés des lettres et des chiffres