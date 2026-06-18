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Doga of the great arch Tome 6

Toryumon Takeda

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Le road trip fantastique d'un noble cyborg et d'une as du système D ! La fin du voyage approche pour Doga et Yote. Embarqués à bord d'un dirigeable en partance pour Shunauchi, ils sont presque arrivés à destination. Mais, soudain, catastrophe ! Sa mémoire saturée, le jeune homme cesse de comprendre l'urouannais, la seule langue qui lui permet de communiquer avec sa guide. Pire encore, les deux voyageurs sont arrêtés par l'armée ! Heureusement pour eux, certains des mercenaires envoyés à leurs trousses volent à leur secours. Toutefois, leur loyauté n'est pas sans condition : ils attendent en effet de Yote qu'il tue son frère Bjork de ses propres mains... mais le futur seigneur saura-t-il s'y résoudre ? La promesse d'une nouvelle vie vaut bien mille trésors ! Après l'expérience Badducks , Toryumon Takeda livre une oeuvre de steampunk fantasy riche et aboutie. A la poursuite des légendes, l'aventure vous tend les bras !

Par Toryumon Takeda
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Toryumon Takeda

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

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Doga of the great arch Tome 6

Toryumon Takeda trad. Damien Guinois

Paru le 18/06/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

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