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L'écosophie permet-elle de vivre mieux et comment ?

Marc Halévy

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La vie sur Terre est en crise ! On ne parle plus que de ça et chacun utilise ce tremplin pour se faire de la publicité. Il s'agit de bien plus que de sauver la forêt amazonienne ou de protéger les espèces en voie de disparition, mais de prendre nos responsabilités globales face à la vie. Cet ouvrage développe une écosophie, entendue comme une sagesse de la " maison commune " qu'est la vie, dépassant l'écologie technique pour devenir une philosophie existentielle et spirituelle. Marc Halévy affirme que la crise écologique est avant tout une crise de sens, issue de l'anthropocentrisme, du consumérisme et de l'infantilisation moderne fondée sur le principe de plaisir. Il appelle à sortir des impasses du théocentrisme (Dieu), de l'égocentrisme (le Moi) et de l'hédonisme, pour adopter une vision écosophique, où la vie devient le centre de toute consécration. La vie est présentée comme un processus actif, intentionnel et unitaire, animé par une force d'accomplissement qui traverse toutes les formes du réel. L'auteur rejette le dualisme matière/esprit et affirme que tout est vivant, du cosmos à l'humain. L'écosophie invite à une simplicité volontaire, à la décroissance intérieure, à l'autonomie et à l'alignement avec ses vocations cosmique, terrestre, humaine et personnelle. Vivre devient alors un acte sacré, une oeuvre d'art, orientée vers la joie profonde, l'harmonie et l'accomplissement de la vie elle-même.

Par Marc Halévy
Chez Dervy

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Auteur

Marc Halévy

Editeur

Dervy

Genre

Histoire des sciences

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L'écosophie permet-elle de vivre mieux et comment ?

Marc Halévy

Paru le 18/06/2026

102 pages

Dervy

9,90 €

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