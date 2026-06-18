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Le fabuleux pouvoir des émotions

Esther Hicks, Jerry Hicks

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Enfin en Poche, ce livre d'Esther et Jerry Hicks - auteurs du best-seller international La Loi de l'attraction - vous explique comment vos émotions peuvent servir à réaliser vos objectifs dans la vie. Ce que vous révèlent dans ce livre Esther et Jerry Hicks, les deux célèbres auteurs de la loi de l'attraction, c'est le fabuleux pouvoir de vos émotions. En vous laissant guider par vos émotions, vous choisirez librement vos propres pensées et croyances, vous atteindrez l'ensemble des objectifs que vous vous êtes fixés. Vous acquerrez une conscience nouvelle, plus large, éloignée des systèmes de croyance imposés de l'extérieur et façonnés par les peurs, les louanges, les promesses de récompense ou les remontrances. Au fil de votre lecture, vous apprendrez à identifier vos émotions, à les comprendre. Vous apprécierez ainsi qui vous êtes et où vous en êtes dans votre vie. Chacune des pensées que vous assimilerez vous aidera à développer une compréhension plus profonde de votre propre valeur et vous montrera comment obtenir ce que vous voulez être, faire ou avoir. Et au moment de refermer la dernière page de ce livre, vous vous direz probablement : " J'ai toujours su cela, mais désormais je le sais ! ".

Par Esther Hicks, Jerry Hicks
Chez Guy Trédaniel Editions

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Auteur

Esther Hicks, Jerry Hicks

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Gestion des émotions

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Le fabuleux pouvoir des émotions

Esther Hicks, Jerry Hicks

Paru le 25/06/2026

284 pages

Guy Trédaniel Editions

12,90 €

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Scannez le code barre 9782813236746
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