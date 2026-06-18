Jusqu'à plus soif

La consommation d'alcool, notamment de vin, occupe une place singulière dans la culture française. Que révèle ce rapport collectif à une pratique dont le coût social et sanitaire est particulièrement élevé? ? Alors que les usages évoluent (recul du vin au quotidien, banalisation du binge drinking, émergence du Dry ? January ou du No/Low), pourquoi l'alcool occupe-t-il toujours la même place dans l'imaginaire national ?? A la croisée de l'histoire, des sciences de l'information et de la ? santé publique, cet essai montre que, depuis les années 1960, les ? longs-métrages de fiction véhiculent majoritairement une ? image positive de l'alcool dans la culture populaire, en invisibilisant ses effets négatifs et en valorisant ses dimensions sociales et festives. Les représentations de l'alcool comme ciment social ou composante de l'identité française se perpétuent dans les films, alors que les connaissances, normes et attentes en matière de consommation se transforment. Erwan Pointeau-Lagadec met ainsi au jour une forme de "? découplage ? " entre l'évolution des usages et la permanence des représentations filmiques de l'alcool. Destiné aux chercheurs, étudiants et acteurs de la santé publique, cet ouvrage souligne la part prise par le cinéma dans la banalisation de l'alcool et ouvre une réflexion plus large sur les déterminants culturels de la santé et des conduites addictives.