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Little Book of Riviera Style

Emma Baxter-Wright

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L'élégance solaire de la Côte d'Azur. En matière de style, la Riviera française est unique au monde. Ce livre, qui s'inscrit dans la collection Little Book of Style, vous fera découvrir la mode de la Riviera sous son angle le plus Glamour. Terrain de jeu des riches, célèbres et sublimes depuis le début du XX siècle, la Côte d'Azur s'est imposée comme un laboratoire naturel des tendances, où décontraction et glamour se rencontrent sous le soleil méditerranéen. Little Book of Riviera Style explore les silhouettes emblématiques, les lieux mythiques et les visiteurs élégants qui ont façonné l'esthétique intemporelle de la Riviera. De Coco Chanel en jersey sportif sur les plages de Deauville, à Jane Birkin et son panier iconique à Saint-Tropez ; de Björk en organza rose à Cannes, à Naomi Campbell en marinière sur un yacht, ce livre célèbre une côte aux mille moments de mode. L'autrice à succès Emma Baxter-Wright y dévoile les looks clés, les pièces emblématiques, les adresses mythiques et les instants fondateurs qui définissent le style Riviera dans toute sa splendeur chic et insouciante. Un hommage illustré à un art de vivre fait de soleil, de liberté et d'élégance naturelle - ; indispensable pour les amoureux de mode, de voyage et de glamour intemporel.

Par Emma Baxter-Wright
Chez Editions Place des Victoires

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Auteur

Emma Baxter-Wright

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Mode

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Little Book of Riviera Style

Emma Baxter-Wright

Paru le 09/07/2026

160 pages

Editions Place des Victoires

19,95 €

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