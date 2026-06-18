L'art du style américain, entre héritage et élégance intemporelle Des polos devenus iconiques aux mailles intemporelles, en passant par son partenariat légendaire avec Wimbledon, Ralph Lauren incarne depuis plus de cinquante ans une vision raffinée et sophistiquée de la mode. Dans la collection Little Book of Style. Symbole d'un luxe du quotidien subtilement assumé, la marque ne se contente pas de créer des vêtements : elle propose un art de vivre. Chaussures bateau décontractées, tailleurs impeccablement coupés dignes du Met Gala, inspiration équestre, pulls à torsades et silhouettes preppy... chaque création célèbre une élégance classique, discrète et durable. Le célèbre polo brodé est ainsi devenu un véritable repère stylistique, synonyme de distinction à travers le monde. Little Book of Ralph Lauren retrace l'ascension remarquable de cette maison emblématique, depuis ses débuts modestes dans un bureau de l'Empire State Building jusqu'à la construction d'un empire de la mode à l'influence mondiale. Richement illustré et accompagné de textes accessibles, cet ouvrage explore l'héritage, les codes et la vision d'une marque qui a su définir le style américain moderne tout en restant fidèle à ses racines. Un livre incontournable pour les amateurs de mode, de lifestyle élégant et de grandes maisons iconiques - ; idéal à offrir ou à s'offrir.