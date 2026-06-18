L’idée de socialisme moral

"Qu'est-ce que je cherche avec le socialisme moral ? Il existe une réponse à la fois politique et philosophique à cette question. La réponse philosophique s'articule autour de la notion de liberté. Sur le plan politique, je propose une critique du capitalisme qui pourrait convaincre même ceux qui ne sont pas favorables au socialisme tel qu'il est traditionnellement compris [... ]. Le socialisme moral pousse jusqu'à leurs conséquences les plus exigeantes les idées de liberté au coeur du projet libéral. Il relie liberté individuelle et liberté sociale, faisant ainsi progresser le projet des Lumières. En un slogan : le socialisme est le libéralisme sans le capitalisme".