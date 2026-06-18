Petite Licorne va sur le pot

L'apprentissage du petit pot avec Billie, c'est magique grâce aux volets pailletés qui animent l'histoire de cette adorable petite licorne. Ce bel album cartonné à la couverture matelassée dévoile les aventures de Billie. Une petite licorne à laquelle les enfants pourront s'identifier. Une belle histoire animée par des volets brillants qui se soulèvent à chaque page, accompagne les petits et rend l'apprentissage du petit pot carrément magique !