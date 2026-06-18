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#Album jeunesse

Petite Licorne va sur le pot

Luca francesca De, Collectif, Francesca De Luca

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L'apprentissage du petit pot avec Billie, c'est magique grâce aux volets pailletés qui animent l'histoire de cette adorable petite licorne. Ce bel album cartonné à la couverture matelassée dévoile les aventures de Billie. Une petite licorne à laquelle les enfants pourront s'identifier. Une belle histoire animée par des volets brillants qui se soulèvent à chaque page, accompagne les petits et rend l'apprentissage du petit pot carrément magique !

Par Luca francesca De, Collectif, Francesca De Luca
Chez Hemma

|

Auteur

Luca francesca De, Collectif, Francesca De Luca

Editeur

Hemma

Genre

Livres rabats, tirettes

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Petite Licorne va sur le pot

Luca francesca De, Collectif, Francesca De Luca

Paru le 13/08/2026

10 pages

Hemma

8,95 €

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Scannez le code barre 9782508064012
9782508064012
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