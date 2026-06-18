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La Bataille de la Somme

Philippe Nivet

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Après Verdun, la Somme est la seconde grande bataille de 1916 sur le territoire français. Elle est parfois réduite aux images des soldats britanniques avançant dans un no man's land. Pourtant, l'armée française y participa largement. Le 1er juillet 1916, quelque deux-cent-mille poilus sont rassemblés dans cette zone, au moment où les généraux alliés lancent une offensive qui doit enfin créer la rupture du front. Présents durant les cent-quarante jours de la bataille, les opérateurs de l'armée réalisent plus de deux-mille photographies qui témoignent de l'engagement des soldats français. De la préparation de l'attaque, au printemps, à l'arrêt des opérations, en novembre, les images issues de leur production et rassemblées dans cet ouvrage révèlent cette présence trop souvent oubliée. Présentées par l'historien Philippe Nivet, ces photographies de soldats dans l'attente, en marche ou en action au milieu du feu, ne cherchent pas seulement à raconter la bataille de la Somme telle que nous la connaissons, elles en donnent une lecture ancrée au plus près du front, des ruines d'Albert aux terrains dévastés de part et d'autre du fleuve.

Par Philippe Nivet
Chez ECPAD

|

Auteur

Philippe Nivet

Editeur

ECPAD

Genre

Première guerre mondiale

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La Bataille de la Somme

Philippe Nivet

Paru le 18/06/2026

ECPAD

19,00 €

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