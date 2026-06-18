Spawn 2026

Dans ce nouveau format "annuel', Todd McFarlane et Brett Booth ont ouvert une nouvelle ère pour le rejeton des Enfers. Ils poursuivent ses aventures alors que ses pouvoirs sont extrêmement amoindris. De nouvelles menaces ont émergé de l'ombre. Alors que les Zones Mortes retrouvent leur état normal, plusieurs nouveaux acteurs influents apparaissent, se disputant le contrôle des Enfers, alors que Nyx semblait bien installé sur le trône.