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Spawn 2026

Brett Booth, Rory McConville, Todd McFarlane

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Dans ce nouveau format "annuel', Todd McFarlane et Brett Booth ont ouvert une nouvelle ère pour le rejeton des Enfers. Ils poursuivent ses aventures alors que ses pouvoirs sont extrêmement amoindris. De nouvelles menaces ont émergé de l'ombre. Alors que les Zones Mortes retrouvent leur état normal, plusieurs nouveaux acteurs influents apparaissent, se disputant le contrôle des Enfers, alors que Nyx semblait bien installé sur le trône.

Par Brett Booth, Rory McConville, Todd McFarlane
Chez Delcourt

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Auteur

Brett Booth, Rory McConville, Todd McFarlane

Editeur

Delcourt

Genre

Comics divers

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Spawn 2026

Brett Booth, Rory McConville, Todd McFarlane

Paru le 18/06/2026

Delcourt

29,95 €

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