Stray cat and wolf Tome 6

Découvrez la nouvelle série de la mangaka de Cheeky Love : la cohabitation peu orthodoxe entre un musicien de rock dragueur et une orpheline au caractère bien trempé qui refuse de s'attacher pour ne pas souffrir ! Après avoir perdu son père, la lycéenne Tamaki Mishina quitte son village de campagne pour partir étudier à la capitale. Par une chaude après-midi d'été, alors qu'elle cherchait un lieu où dormir, elle attrape une insolation et tombe dans les pommes. Elle se réveille chez Logan un beau musicien coureur de jupons ! Elle accepte de rester chez lui, le temps de trouver un lieu où vivre.