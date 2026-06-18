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Stray cat and wolf Tome 6

Mitsubachi Miyuki, Miyuki Mitsubachi

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Découvrez la nouvelle série de la mangaka de Cheeky Love : la cohabitation peu orthodoxe entre un musicien de rock dragueur et une orpheline au caractère bien trempé qui refuse de s'attacher pour ne pas souffrir ! Après avoir perdu son père, la lycéenne Tamaki Mishina quitte son village de campagne pour partir étudier à la capitale. Par une chaude après-midi d'été, alors qu'elle cherchait un lieu où dormir, elle attrape une insolation et tombe dans les pommes. Elle se réveille chez Logan un beau musicien coureur de jupons ! Elle accepte de rester chez lui, le temps de trouver un lieu où vivre.

Par Mitsubachi Miyuki, Miyuki Mitsubachi
Chez Delcourt

|

Auteur

Mitsubachi Miyuki, Miyuki Mitsubachi

Editeur

Delcourt

Genre

Shojo/fille

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Stray cat and wolf Tome 6

Mitsubachi Miyuki, Miyuki Mitsubachi

Paru le 18/06/2026

176 pages

Delcourt

7,29 €

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